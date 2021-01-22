Ночные катания на коньках, лыжная экскурсия и Поезд Победы: куда сходить в Петербурге и Ленобласти на выходных

Катание на коньках в период пандемии коронавируса стало чуть ли не самым популярным видом развлечений. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Катание на коньках в период пандемии коронавируса стало чуть ли не самым популярным видом развлечений. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Спектакль в Театре имени Комиссаржевской, выставка в Музее Достоевского, фестиваль в Мариинском театре, лыжная экскурсия по местам боевой славы, поезд-музей и студенческие ночные катания на коньках: Gazeta.SPb рассказывает о том, как можно развлечься на выходных.

С 21 по 23 января Театр имени Комиссаржевской представляет премьеру спектакля «Дуэль» по повести А.П. Чехова в инсценировке, постановке и музыкальном оформлении Леонида Алимова. Согласно авторской задумке, «Дуэль» — это мужской спектакль, наэлектризованный женским присутствием. Зрителей ждет нескончаемый поединок всех со всеми и каждого с собой. О том, какая это история — про мужскую дружбу, которая не сложилась, или про любовь — решать придется гостям.

22 и 23 января еще можно будет застать Международный органный фестиваль, который с 15 января проходит в Концертном зале Мариинского театра. Сольные программы представляют исполнители из Петербурга и городов Франции. Гости услышат музыкальный инструмент работы фирмы «Альфред Керн и сын» (Страсбург), установленный в учреждении культуры в 2009 году.

Кроме того, можно сходить на выставку театральных костюмов «Арт-Маскарад», которая проходит в Музее Достоевского. Проект создан по сохранившимся эскизам Леона Бакста, Александра Головина, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина к спектаклям «Орфей», «Маскарад», «Полуночное солнце», «Венецианские безумцы», «Спящая красавица».

23 января Военно-патриотиотический центр «Дзержинец» проведет ежегодную лыжную экскурсию по местам боевой славы. В маршрут войдут храм св. Александра Невского (ст. Апраксин), урочище Тортолово, Двор Охраны, урочище Гонтовая липка, роща «Круглая», рабочий поселок №7, мемориал «Синявинские высоты».

В этот же день в Выборг прибудет «Поезд Победы». Город станет первой остановкой состава-музея в Ленинградской области. 8 вагонов, 150 скульптур представят подлинную историю Великой Отечественной войны: сцены жизни блокадного Ленинграда, воздушного боя, битвы за Москву. Медсанчасть, немецкий концлагерь, окоп, «железнодорожная» баня, штаб Рокоссовского и лаборатория изобретательницы пенициллина Ермольевой — все это увидят посетители экспозиции. По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко «Поезд Победы» сделает остановки в 7 городах региона. На территории железнодорожного вокзала в Выборге экспозиция будет доступна для посещения 23, 24, 25, и 26 января. Увидеть ее можно только по предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф.

В ночь с 24 на 25 января Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в Центре спорта Василеостровского района (Малый проспект В.О., д.66) организует ночное катание студентов Петербурга на коньках. Приглашенными гостями станут актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме «Серебряные коньки» Федор Федотов и чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Для ребят устроят захватывающую шоу-программу с выступлением творческих коллективов и фигуристов. Количество участников в связи с эпидобстановкой ограничено, поэтому подавайте заявки на сайте Центра и подписывайте на его группу в социальной сети.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в магазинах практически раскупили коньки.