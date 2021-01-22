МВД проверит данные об организации митингов штабами Навального

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

В ведомстве отметили, что речь идет в том числе о готовящихся провокациях.

В МВД России заявили, что планируют провести проверку в связи с организацией ряда провокаций сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня, 22 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в ведомстве.

На данный момент известно, что будет проведена доследственная проверка из-за готовящихся провокаций и насильственных действий руководителями штабов Навального.

Напоминаем, что 23 января в России планируются массовые мероприятия в поддержку арестованного блогера и оппозиционного политика Алексея Навального. Ряд граждан убеждены, что его задержание является незаконным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Евросовета спросил Путина по телефону о ситуации с Навальным. Диалог политиков состоялся в пятницу, 22 января. О разговоре сообщили в пресс-службе Кремля.