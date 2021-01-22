Глава Евросовета спросил Путина по телефону о ситуации с Навальным

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Президент России Владимир Путин провел с председателем Евросовета Шарлем Мишелем телефонный разговор. Председатель задал вопрос о задержании оппозиционера Алексея Навального.

Диалог политиков состоялся в пятницу, 22 января. О разговоре сообщили в пресс-службе Кремля.

«По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг Навального», – говорится в сообщении Кремля.

Как сообщается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе, Шарль Мишель призвал незамедлительно освободить Навального и продолжить расследование покушения на него в условиях полной прозрачности.

«Председатель Европейского совета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и его государств-членов последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального», – говорится в сообщении Евросовета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков назвал «качественной клюквой» расследование Навального о «дворце Путина» в Геленджике.