Врача НИИ Джанелидзе наказали рублем из-за пациента с коронавирусом

Врача НИИ Джанелидзе наказали рублем из-за пациента с коронавирусом
Суд оштрафовал врача НИИ Джанелидзе на 50 тысяч рублей. Фото: pixabay

Фрунзенский районный суд оштрафовал заместителя главврача по работе с сестринским персоналом НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Елену Лаврову за коронавирусные нарушения в больнице.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов. Санитарно-эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора показало, что прошлым летом в больнице пациентку М. с диагнозом COVID-19 перевели в профильный стационар, но не провели дезинфекцию помещений, а также не обследовали контактировавших с ней больных и медиков.

Кроме того, в отделениях анестезиологии и реанимации не проверяли дважды в день температуру сотрудников. В другой операционной не всегда отмечали часы работы бактерицидной установки.

Лаврова в судебное заседание не явилась. Суд оштрафовал сотрудницу на 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафовали заведующую женской консультацией, которая присваивала себе выплаты подчиненных за работу с коронавирусными пациентами.

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Врача НИИ Джанелидзе наказали рублем из-за пациента с коронавирусом
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