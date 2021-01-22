В Ленобласти в субботу ожидаются дождь и плюс 2 градуса

В Ленобласти потеплеет до +2 градусов. Фото: pixabay

В Ленобласти потеплеет до +2 градусов. Фото: pixabay

В Ленинградской области в субботу, 23 января, синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха днем и мокрый снег с дождем.

Как следует из прогноза «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода в субботу будет облачной. Ночью ожидается мокрый снег и переохлажденный дождь.

Днем регион накроет мокрый снег с дождем. Местами может быть туман и гололед. Умеренный ветер будет дуть с южных направлений.

На западе региона столбики термометров покажут от плюс 2 до минус 3 градусов. На востоке будет от нуля до минус 5 градусов.

Однако местами ночью может подморозить до минус 11 градусов. Атмосферное давление начнет повышаться во второй половине дня.

Жителей области предупреждают, что днем на дорогах будет сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга обещает городу морозный февраль.