НВО работает над новым сериалом по вселенной «Игры престолов»

НВО работает над новым сериалом по вселенной &#171;Игры престолов&#187;
НВО снимет приквел к "Игре престолов". Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Телеканал НВО экранизирует повести писателя Джорджа Мартина, действие в которых предшествует событиям в популярном сериале «Игра престолов».

Как сообщает Variety, ссылаясь на информированные источники, речь идет о цикле «Повести о Дунке и Эгге», в которых рассказывается о том же мире, что и в романах «Песнь Льда и Пламени», но на почти столетие раньше. Сюжет строится вокруг принца Эйегона Таргариена по прозвищу Эгг, который является оруженосцем рыцаря Дункана Высокого.

При этом на свет вышли только три повести. Мартин утверждает, что планируется еще несколько историй из этого цикла, и закончиться они должны коронацией Эйегона.

Отметим, что этот приквел станет не единственной историей о династии Таргариенов, которую снимет НВО. Осенью стало известно, что телеканал готовится к съемкам сериала «Дом Дракона». Планируемая дата премьеры — 2022 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выбран актер на главную роль в приквеле «Игры престолов».

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