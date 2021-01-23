Задержанный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях

Гражданин РФ Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в хищении данных, признал свою вину.

В документах, поступивших в федеральный суд Южного округа штата Калифорния в Сан-Диего, говорится, что россиянин согласился признать себя виновным. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения и обязательство выплатить штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Кирилл Фирсов был задержан американскими властями в аэропорту Нью-Йорка в марте 2020 года. Его подозревают в том, что он похищал персональные данные жителей Калифорнии для дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Предполагается, что он является администратором платформы DEER.IO. Эта платформа, по данным прокуратуры, базируется в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет.