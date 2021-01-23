Коммунальщики лишили автомобилистов парковочных мест на Лесном и Седова

Коммунальщики лишили автомобилистов парковочных мест на Лесном и Седова
Количество парковочных мест сократилось. Фото: скриншот ВКонтакте

Жители Выборгского и Невского районов пожаловались на работу коммунальных служб. По словам автомобилистов, их лишили парковочных мест.

Об этом стало известно сегодня утром, 23 января. Кадрами заснеженной парковки горожане поделились в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что снегом завалены минимум два парковочных места у дома №59 по Лесному проспекту. Местные жители отметили, что найти свободный участок для машины сложно всегда, а сейчас и без того дефицитные места заняты снежными кучами.

Аналогичная ситуация наблюдается на улице Седова. Горожане боятся, что снег пролежит на парковочных местах до конца зимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге потеплеет до +3 градусов.

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