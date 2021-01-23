В субботу в Петербурге потеплеет до +3 градусов

Сегодня в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 23 января, синоптическую ситуацию продолжит формировать теплый сектор мощного атлантического циклона, центр которого кружит над акваторией Норвежского моря.

Столбики термометров поднимутся до 1-3 градусов тепла. Подует южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти.

«Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Санкт-Петербурге в январе 2021 года, пока составляет +2,3°, и установлена 2 числа», — добавил специалист в своем Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмен и задержек авиарейсов.