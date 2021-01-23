Пулково 23 января работает без отмен и задержек

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково нет отмененных или задержанных авиарейсов.

Об этом стало известно в субботу, 23 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, все самолеты выполнят свои рейсы во время. Никаких отмен и задержек не предвидится.

Отметим, что в течение дня ситуация с вылетами и прилетами может измениться. Данные также обновятся на сайте воздушных ворот Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в столицу, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Вылет в Москву планировался после 20 часов.