Пассажир трамвая в Петербурге решил не оплачивать проезд и ограбить кондуктора

Нарушитель еще не пойман. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нарушитель еще не пойман. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кировском районе случилось ограбление в общественном транспорте. Неизвестный забрал деньги у кондуктора и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился накануне примерно в 13:00. Неизвестный мужчина вступил в конфликт с кондуктором в салоне трамвая. Разрешить ситуацию нарушитель смог с помощью воровства. Он забрал 4 тыс. рублей вместе с сумкой и убежал с места проишествия. Грабеж произошел возле дома №26/16 по проспекту Маршала Жукова.

Потерпевшим оказался мужчина 1962 года рождения. Именно он обратился в полицию.

Правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга задержала женщин-гастролеров: они обманули пенсионеров на 2,4 млн рублей.