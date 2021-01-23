«Адмиралтейская» снова работает на вход и выход

Станцию метро закрывали на несколько часов в связи с ремонтными работами.

Станция метро «Адмиралтейская» снова открыта на вход и выход. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен». Отмечается, что вестибюль начал работать в 15:05.

Станцию подземки в эту субботу закрыли для выхода с 12 часов дня. Причиной стало проведение ремонтных работ эскалатора. В метро уверяли, что как только все починят, вестибюль продолжит функционировать в штатном режиме. На работы ушло всего три часа.

Напоминаем, что станция «Площадь Мужества» будет закрыта для входа не только в субботу, но и в воскресенье, 24 января. Она работает только на выход. Каковы причины – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга готовятся к снижению пассажиропотока на 22% в 2021 году.