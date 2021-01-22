В метро Петербурга готовятся к снижению пассажиропотока на 22% в 2021 году

В метро Петербурга готовятся к снижению пассажиропотока на 22% в 2021 году
В 2022 году петербургский метрополитен должен получить 5 млрд рублей для обновления подвижного состава. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По словам главы ГУП «Петербургский метрополитен» Евгения Козина, в текущем году подземка Северной столицы может обслужить примерно 595 млн человек, что на 22% меньше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19.

Кроме того, объем транспортной работы в связи со снижением пассажиропотока также сократится на 7%, передает «Коммерсантъ-СПб». Отметим, что в 2019 году петербургским метро воспользовались 762 млн человек. В прошлом году этот показатель упал на 30-35% из-за ограничительных мер, в связи с чем убытки «Петербургский метрополитен» превысили размер выручки.

Планировалось, что продажа билетов принесет 23 млрд рублей, однако проездные принесли лишь 16 млрд. Прибыль от прочей деятельности ожидалась на уровне 1,15 млрд рублей, но по факту оказалась 925 млн. Расходы, впрочем, тоже удалось снизить на 3,1 млрд, благодаря оптимизации работы транспорта, закрытию 17 вестибюлей и станции «Зенит». Кроме того, из-за недостатка финансов пришлось перенести на 2021-2022 год несколько ремонтов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для метрополитена Петербурга закупят 320 новых вагонов.

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