Пугачева подписалась на Навального в Instagram

При этом певица перестала следить за жизнью Киркорова в социальных сетях.

Певица Алла Пугачева неожиданно подписалась на страницу оппозиционера Алексея Навального в Instagram. На это обратили внимание пользователи социальной сети сегодня, 23 января.

При этом артистка отписалась от своего давнего друга – певца Филиппа Киркорова. Никто из них никак не комментировал происходящее в стране, а также арест Навального. Пугачева не выкладывала постов уже на протяжении двух недель.

К слову, певица не раз резко высказывалась в адрес властей и тоже в каком-то смысле является оппозиционеркой. Вполне возможно, что ей импонирует позиция Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующие за Навального перекрыли Невский проспект.