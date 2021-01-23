В Петербурге замглавы Института уха, горла, носа и речи обвиняют в получении более 2 млн рублей взятки

В Петербурге замглавы Института уха, горла, носа и речи обвиняют в получении более 2 млн рублей взятки
Фото: pixabay

Следователи Санкт-Петербурга разбираются в уголовном деле в отношении заместителя директора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи».

Как сообщают в пресс-службе городского СКР, 65-летний мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По данным следствия, преступник в период с 2018 по 2020 год заставлял подчиненных передавать ему часть зарплаты и других дополнительных выплат. Кроме того, злоумышленник требовал взятки от своих сотрудников за общее покровительство по службе.

Таким образом, за два года мужчина «заработал» более 2 млн рублей. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух инспекторов ДПС в Петербурге поймали на взятке в 100 тысяч рублей.

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