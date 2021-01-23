Детский омбудсмен Петербурга назвала недопустимым вовлечение в незаконные протестные акции несовершеннолетних

Детский омбудсмен Северной столицы Анна Митянина считает, что попытки массового вовлечения детей в незаконные политические митинги являются недопустимыми, циничными и подлыми.
Уполномоченный по правам ребенка убеждена, что инициаторы протестных акций используют несовершеннолетних как прикрытие и не несут за них ответственности, тогда как дети рискуют своей жизнью и здоровьем, сообщают в аппарате Митяниной. Омбудсмен подчеркивает, что отсутствие жизненного опыта и не до конца сформировавшаяся психика, а также нахождение в непредсказуемой и опасной толпе во время митинга могут привести к трагическому исходу событий для ребенка.
Чиновница напомнила и о пандемии коронавируса — в текущих эпидемиологических условиях, находясь в месте массового скопления людей, дети подвергают риску заражения не только себя, но и своих родных. При этом в силу возраста они чаще всего не осознают причины и последствия своих действий.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге 23 января прошел несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Власти были встревожены тем, что провокаторы могут вовлечь в опасную акцию несовершеннолетних.