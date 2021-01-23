На незаконный протест в Москве вышли 19 зараженных коронавирусом

Митинги проходили по всей стране, в том числе, в Петербурге. Возможно, и в других городах среди участников были зараженные COVID-19. Фото: Gazeta.SPb

Митинги проходили по всей стране, в том числе, в Петербурге. Возможно, и в других городах среди участников были зараженные COVID-19. Фото: Gazeta.SPb

Департамент здравоохранения Москвы в субботу, 23 января, разместил на своем сайте информацию о том, что на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади присутствовали 19 ковид-положительных граждан.

Случаи нарушения удалось зафиксировать с помощью приложения «Социальный мониторинг», которое следит за соблюдением режима самоизоляции пациентами, зараженными коронавирусом в легкой форме и лечащимися на дому. Отметим, что в общей сложности на Пушкинской площади сегодня присутствовали, по официальным данным, около 4 тысяч протестующих.

Незаконный митинг проходил в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится под арестом до 15 февраля. Его задержали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он восстанавливался после возможного отравления. УФСИН обвиняет политика в нарушении правил отбывания условного срока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как проходила несанкционированная протестная акция в Петербурге.