Посольство РФ в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга

Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Фото: скриншот Twitter

Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Фото: скриншот Twitter

Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью журналиста Ларри Кинга.

В российском диппредставительстве сообщили, что «были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга, маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя».

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие семье и близким Ларри Кинга», — говорится в сообщении, размещенном в Facebook российской дипмиссии в Вашингтоне.

Отмечается также, что Ларри Кинг был «единственным в своем роде», «легендой», «профессионалом», «культовым ведущим ток-шоу». Напомним, 23 января, стало известно о смерти телеведущего Ларри Кинга.

Журналист скончался в возрасте 87 лет. Он известен по всему миру благодаря своим шоу на американском телевидении.

Телеведущего госпитализировали 3 января с коронавирусом. У него были серьезные проблемы со здоровьем, он пережил три инфаркта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский телеведущий Ларри Кинг был доставлен в больницу с подтвержденным коронавирусом. Телеведущий проходит лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.