Депутат Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия

Депутат Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что женщины часто выходят за мужчин, которые заведомо могут быть опасны. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Депутат Госдумы России Виталий Милонов раскритиковал законопроект о домашнем насилии и назвал его «уродством».

По его словам, женщины, которые стали жертвами домашнего насилия, сами ответственны за это.

Как сообщили «РИА Новости», Милонов отметил во время телеэфира, что выступает категорически против нового данного законопроекта. Он объяснил, что считает документ калькой с американского законодательства. И добавил, что в России закон должным образом работать не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ноябре прошлого года Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия. Документ утверждает определение семейно-бытового насилия, а также определяет ограничения, которые могут быть наложены на виновника домашнего насилия

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