Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия

Рабочая версия «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» опубликована на сайте Совфеда. Замечания по законопроекту принимаются в течение следующих 14 дней.

Документ был обнародован сегодня, 29 ноября. Текущий законопроект утверждает определение семейно-бытового насилия, а также определяет ограничения, которые могут быть наложены на виновника домашнего насилия. Так, ему могут запретить общение и близкий контакт с жертвой, включая сотовую и интернет-связь, на срок до года.

Нарушителя могут попросить покинуть жилплощадь, которую он разделяет вместе с жертвой при возможность проживать в другом месте. Виновных также обяжут становиться на учет и проходить обязательные психологические программы. Законопроект содержит множество других пунктов, ознакомиться с которыми подробно можно на сайте Совета Федерации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, после дела экс-доцента Соколова, в законопроект о домашнем насилии добавили пункт «преследование».