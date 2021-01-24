Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов
Студентов готовы брать на работу без опыта. Фото: pixabay.com

Известно, что более 60% работодателей готовы принять на работу студентов без опыта.

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов России. Об этом сервис по поиску работы SuperJob.

Больше всех сможет заработать юрист первичного приема, проживающий в Москве. Студенту готовы заплатить сто тысяч рублей. В другой компании стажеру могут предложить 40 тысяч рублей. Также неплохо платят столичным 2D-аниматорам, которые получают от 60 до 75 тысяч рублей. Прибыльной считается IT-сфера: в ней можно зарабатывать от 55 до 90 тысяч рублей даже без опыта.

Отмечается также, что 64% работодателей заявили, что готовы принимать на работу студентов без опыта. Сами студенты уверяют, что им не так-то просто устроиться после вуза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студентов СПбГУ предупредили о возможности отчисления из-за участия в митингах.

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