Студентов СПбГУ предупредили о возможности отчисления из-за участия в митингах

Студентов СПбГУ предупредили о возможности отчисления из-за участия в митингах
В СПбГУ предупредили студентов о последствиях участия в митингах. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В университете отметили, что участие в несанкционированных акциях является административным правонарушением.

В Санкт-Петербургском государственном университете студентов предостерегли от участия в митингах. Первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова отметила, что присутствие на несанкционированных акциях влечет за собой административную ответственность.

В том случае, если студент нарушает общественный порядок, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности и иногда даже отчислить. Напоминаем, что в субботу, 23 января, в городе планируется проведение ряд мероприятий. Власти настаивают на том, что на них ни в коем случае нельзя пускать детей и подростков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минпросвещения призывает родителей не пускать школьников на несогласованные митинги 23 января.

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