В Ленобласти изменили расписание электричек из-за неисправности контактных сетей

Расписание движения пригородных поездов в Ленинградской области изменилось из-за неисправности контактной сети на участке Лебяжье — Калище.

Об этом стало известно сегодня, 24 января. В 8:15 «Ласточка», следовавшая из Калища в Петербург, остановилась более чем на час. Изменения в расписании коснутся двух электричек, которые поедут лишь до станции Лебяжье.

Как сообщила пресс-служба СЗППК, на место происшествия оперативно выехали железнодорожники, которые устраняют неисправность. Онивосстанавливают контактную сеть, чтобы пустить поезда по графику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января вырасли штрафы для безбилетников в пригородных электричках.