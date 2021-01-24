В Ленобласти изменили расписание электричек из-за неисправности контактных сетей

В Ленобласти изменили расписание электричек из-за неисправности контактных сетей
Фото: УТ МВД России по СЗФО

Расписание движения пригородных поездов в Ленинградской области изменилось из-за неисправности контактной сети на участке Лебяжье — Калище.

Об этом стало известно сегодня, 24 января. В 8:15 «Ласточка», следовавшая из Калища в Петербург, остановилась более чем на час. Изменения в расписании коснутся двух электричек, которые поедут лишь до станции Лебяжье.

Как сообщила пресс-служба СЗППК, на место происшествия оперативно выехали железнодорожники, которые устраняют неисправность. Онивосстанавливают контактную сеть, чтобы пустить поезда по графику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января вырасли штрафы для безбилетников в пригородных электричках.

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задержка поездов электрички


 

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В Ленобласти изменили расписание электричек из-за неисправности контактных сетей