В Петербурге уволят росгвардейца, который смеялся над избиением женщины на митинге

На поведение сотрудника правоохранительных органов пожаловался депутат Госдумы.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что добился увольнения росгвардейца, который посмеялся над избиение женщины в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 24 января, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что увидел, как сотрудник правоохранительных органов во время несанкционированного митинга смеялся, наблюдая за избиением протестующей. Депутата возмутило такое поведение росгвардейца и он созвонился с руководством ведомства.
«Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ»,
— заявил депутат Хинштейн.
Напоминаем, что 23 января силовик ударил женщину в живот, после чего она упала и стукнулась головой об асфальт. Сейчас она находится в реанимации.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что незаконные митинги в поддержку Навального в городах России 23 января собрали тысячи человек.