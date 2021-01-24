В Петербурге уволят росгвардейца, который смеялся над избиением женщины на митинге

В Петербурге уволят росгвардейца, который смеялся над избиением женщины на митинге
Протестующие выходили на центральные улицы города. Фото: Gazeta.SPb

На поведение сотрудника правоохранительных органов пожаловался депутат Госдумы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что добился увольнения росгвардейца, который посмеялся над избиение женщины в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 24 января, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что увидел, как сотрудник правоохранительных органов во время несанкционированного митинга смеялся, наблюдая за избиением протестующей. Депутата возмутило такое поведение росгвардейца и он созвонился с руководством ведомства.

«Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ»,

— заявил депутат Хинштейн.

Напоминаем, что 23 января силовик ударил женщину в живот, после чего она упала и стукнулась головой об асфальт. Сейчас она находится в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что незаконные митинги в поддержку Навального в городах России 23 января собрали тысячи человек.

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