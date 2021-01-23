Незаконные митинги в поддержку Навального в городах России 23 января собрали тысячи человек

В субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России.

Участники шествия требовали освобождения Навального, заключенного под стражу в «Матросской тишине» до 15 февраля за нарушение правил отбывания условного срока по делу «Ив Роше». Точной статистики пока нет, однако по предварительным данным на незаконные протестные акции вышли десятки тысяч людей по всей стране.

К примеру, в Москве и Петербурге по официальным данным суммарно насчитывалось около десяти тысяч протестующих. Также крупные шествия проходили в Самаре, Иркутске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах.

В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние. На столицу пришлось более тысячи задержанных, в городе на Неве доставлены в отделы полиции свыше 350 человек. Стражи правопорядка задержали примерно 70 детей в Москве и около 30 — в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как провел день митингов сам Алексей Навальный.