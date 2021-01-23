В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в «Матросской тишине» в день незаконных протестных акций в его поддержку

Пока Навальный находится в камере, люди по всей стране выходили на незаконные митинги, требуя освободить политика. Фото: Gazeta.SPb

Пока Навальный находится в камере, люди по всей стране выходили на незаконные митинги, требуя освободить политика. Фото: Gazeta.SPb

Оппозиционер Алексей Навальный, задержанный за нарушение правил отбывания условного срока, находится в московском СИЗО «Матросская тишина», где его в субботу, 23 января, посетили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Ответственный секретарь столичного отделения ОНК Алексей Мельников рассказал, что условия содержания политика не изменились. Сегодня Навальный спрашивал, как можно заказать книги и оформить подписку на периодические издания, чтобы быть в курсе новостной повестки. Неполадки в работе сервиса «ФСИН.Письмо», из-за которых Алексей не мог получать письма, устранили, и ему пришло более 50 писем, в том числе от родных.

Напомним, что в этот же день по всей России состоялся несанкционированный митинг в поддержку Навального. К примеру, в Петербурге участниками шествия стали несколько тысяч человек, задержанных насчитывается более 300. Уведомлен ли об этих событиях оппозиционер, неизвестно.