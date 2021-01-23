Петербурженка, которую на митинге пнул ОМОНовец, госпитализировали в НИИ Джанелидзе

Петербурженка, которую на митинге пнул ОМОНовец, госпитализировали в НИИ Джанелидзе
Прохожие бросились оказывать помощь женщине. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

В субботу, 23 января, на незаконной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге сотрудник ОМОН ударил ногой в живот женщину.

Правоохранительные органы Северной столицы заявили, что разбираются в обстоятельствах инцидента между участницей акции и сотрудником ведомства. Городские власти добавляют, что пострадавшая госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Подробности её состояния, однако, не приводятся.

Инцидент произошел на площади Восстания. Стражи правопорядка уводили задержанного молодого человека, когда женщина подошла к ним, вероятно, собираясь что-то спросить. В ответ один из ОМОНовцев пнул её ногой в живот — участница митинга упала на асфальт и ударилась головой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях этого происшествия.

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