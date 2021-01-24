Женщину, пострадавшую на митинге в Петербурге, обещают скоро выписать

Пока что пациентка остается в больнице.

Стало известно, что во время несанкционированных митингов в Санкт-Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 января по всей стране, пострадали 24 человека. Девять из них получили помощь медиков на месте, другим понадобилась госпитализация. На данный момент почти всех выписали, и граждане находятся дома.

Только одна женщина, согласно данным, опубликованным Смольным, остается в больнице. Насчет нее информация противоречивая. По предварительным данным, гражданка получила сотрясение после удара силовика. РИА Новости писали, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации. В таком случае женщина вряд ли окажется дома в ближайшее время.

Напоминаем, что протестующие пытались добиться освобождения Алексея Навального, которого арестовали и планируют посадить на несколько лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ОМОНовец ударил участницу протестной акции ногой в живот.