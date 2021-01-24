Песков заявил, что на несанкционированные митинги в России вышло мало людей

Песков заявил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, однако не поддерживает несанкционированные политические мероприятия, которые нарушают закон. Фото: сайт Президента России

Песков заявил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, однако не поддерживает несанкционированные политические мероприятия, которые нарушают закон. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в незаконных протестных акциях, прошедших по всей стране 23 января, приняли участие не так уж много граждан.

По мнению политика, организаторами подобных мероприятий являются провокаторы, которые хотят раскачать политическую обстановку в России, передает «Интерфакс». Песков подчеркнул, что сделать это им не удастся, поскольку значительная часть населения поддерживает главу государства Владимира Путина и не одобряет несанкционированные митинги и протесты.

Представитель Кремля привел в качестве примера голосование по поправкам в Конституцию, которые поддержало абсолютное большинство россиян. Пресс-секретарь президента добавил, что хотя и уважает любые точки зрения, однако также выступает против незаконных политических акций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей России в ходе митингов задержали около 300 несовершеннолетних.