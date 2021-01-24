В понедельник жителей Петербурга ждут дожди и +5 градусов тепла

В первый день новой рабочей недели, 25 января, в Северной столице ожидается теплая и облачная, — совсем не зимняя, погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время похолодает до +2 градусов, а вот днем воздух прогреется сразу до +5. Вероятно, снега в городе практически не останется. Кроме того, на протяжении всего понедельника синоптики прогнозируют небольшие осадки. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Из-за перепада температур на дорогах может образовываться гололедица, о че предупреждают в петербургском управлении МЧС России. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в европейской части России, по предварительным прогнозам, снег будет лежать до конца марта.