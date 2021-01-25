Утренние пробки в Петербурге достигли 4 баллов

В Петербурге водители стоят в пробках в начале рабочей недели.

Об этом сообщается в понедельник, 25 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на некоторых участках движение особенно затруднено. Заторы наблюдаются на Советском, Дальневосточном, Малоохтинском и Приморском проспектах, Народной, Парашютной и Кантемировской улицах, набережных Обводного канала, Пироговской и Свердловской.

Водители стоят в пробке на участке КАД от 39 до 41 км. Также сложная дорожная ситуация на въезде в Петербург из Ленобласти. Пробки возникли в районе Парголово. Сообщается о не менее 15 ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водители стоят в пробках. Кроме этого, ситуация может ухудшиться к 10-11 часам. Ожидаются затруднения в 5 баллов.