День студента, юбилей ГУАП и 77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: события предстоящей недели в Петербурге

В Петербурге отметят День российского студенчества, 80-летие государственного университета аэрокосмического приборостроения и 77-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Подробнее в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.

Новая рабочая неделя началась, можно сказать, с праздника — в понедельник, 25 января, в Петербурге празднуют День российского студенчества. Утром в Воскресенском Смольном соборе состоялась Божественная литургия, а затем — торжественная церемония награждения отличившихся на ниве духовно-нравственного просвещения и социальной работы студентов Почетным знаком святой Татианы. После этого стартовал онлайн-марафон «ПРОФКоллаборация», организаторы которого знакомили петербуржцев с образовательными учреждениями и рассказывали об актуальных профессиях и специальностях среди молодежи.

В этот же день самый маленький «Мемориал защитникам Ленинграда», открытый в январе 2020 года, вносят в Реестр рекордов России. Речь о металлической фигурке матроса, найденной поисковым отрядом «Ингрия» в 2013 году на местах боев в урочище Гайтолово Кировского района Ленинградской области. В 2019-м находку передали в дар Государственному мемориальному музею А.В. Суворова, в фонде которого хранится более 60 тыс. оловянных солдатиков XIX-XXI вв. Созданный по проекту дизайнера Тимура Москаленко мемориал органично вписан в интерьер одного из залов учреждения культуры. Игрушечный матрос на постаменте под красной звездой и словами «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» включен в программу обзорной экскурсии.

Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения исполняется 80 лет. Юбилейный год ГУАП отметит целым рядом разноплановых мероприятий, которые расскажут о богатой истории университета и раскроют инновационный и исследовательский потенциал развития вуза. Старт большой программе праздничных событий даст торжественное мероприятие «День рождения ГУАП», которое состоится 25 января и пройдет в онлайн-формате с трансляцией в официальную группу университета в социальной сети ВКонтакте.

В честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в нашем городе пройдет ряд мероприятий. Среди них торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов: 25 января — на Пискаревском мемориальном кладбище, 26 января — у мемориала «Рубеж».

27 января ожидаются акции: «Свеча памяти» в сквере имени Ольги Берггольц и «900 дней блокады» во дворе Государственной академической капеллы. А также закрытый показ художественно-документального фильма «Блокадное рондо» в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии и интеллектуальная игра в Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». У вестибюлей станций метро «Адмиралтейская», «Василеостровская», «Гостиный двор», «Ломоносовская», «Маяковская», «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Приморская», «Сенная площадь», «Спасская», «Технологический институт» волонтеры раздадут ленты Ленинградской победы. Вечером в Таврическом дворце симфонический оркестр Ленинградской области исполнит главную симфонию непокоренного города Дмитрия Шостаковича. А у каждого километрового столба до мемориала «Разорванное кольцо» зажжется свеча памяти. Также один из городских телеканалов покажет концерт «Ленинградская победа».

31 января тысячи спортсменов и любителей бега выйдут на 52-й международный зимний марафон «Дорога жизни».

Отметим, что с 26 по 28 января для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метрополитене будет бесплатным. С собой необходимо иметь соответствующее удостоверение.

26 января, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится концерт «Желтые звезды». Участие в нем примут, в том числе актриса Ксения Раппопорт, которая прочтет стихи Нобелевского лауреата, немецкой поэтессы Нелли Закс, юная скрипачка Анна Зильберборд, в исполнении которой прозвучит произведение современного композитора Леры Ауэрбах «Молитва» для скрипки соло и другие.

Съемки художественного фильма «Декабрь» ограничат движение транспорта в Петербурге. Так, с 7 утра 27 января и до 23:50 31 января по 4-5-й линиям В.О. от Большого пр. В.О. до дома №28 и боковому проезду Большого пр. В.О. от 4-5-й линий В.О. до Волжского пер., Волжскому пер. будет запрещена остановка транспортных средств.