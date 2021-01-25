ДТП на Володарском мосту спровоцировало пробку

ДТП на Володарском мосту спровоцировало пробку
ДТП на Володарском мосту. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В понедельник, 25 января, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стало причиной пробки.

Авария произошла на Володарском мосту в направлении к Ивановской улице. По словам очевидцев, иномарка заняла средний ряд и «встала» на «аварийке».

В Сети опубликовано видео, на котором видно, что иномарку развернуло, она заняла весь средний ряд. Пострадавший автомобиль стоит на «аварийке» и мешает остальным участникам проезда.

«Штурм Володарского моста в направлении к Ивановской улице восставшими из кроватей водителями по пути к своей работе временно затруднен из-за автомобиля, загородившего своим раненым туловищем часть дороги», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» ДТП стало причиной затора в сторону Ивановской улицы. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на пересечении улицы Кустодиева и проспекта Просвещения заблокировало проезд трамваям. Одна из машин протаранила дорожное ограждение.

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