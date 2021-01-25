Доходы общепита в Петербурге сократился на 30%

На оборот повлияли ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году оборот общепита в Санкт-Петербурге сократился на 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Петростата». Отмечается, что доходы составили 5,5 миллиардов рублей.

Эксперты убеждены, что на оборот повлияла ограничения, которые ввели в связи с пандемией коронавируса. Некоторым точкам общепита и вовсе пришлось закрыться, некоторые продолжают работать в новых условиях.

Известно также, что в новогодние каникулы рестораторы города потеряли около 80% выручки. Многие сотрудники обеспокоены тенденцией и ожидают сокращения штата в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каждый третий россиянин заявил о снижении доходов в 2020 году. Среди тех, у кого доходы упали, были 19% сотрудников, которые уволились по собственному желанию.