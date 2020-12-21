Каждый третий россиянин заявил о снижении доходов в 2020 году

Каждый третий россиянин заявил о снижении доходов в 2020 году
Среди тех, у кого доходы упали, были 19% сотрудников, которые уволились по собственному желанию. Фото: Рixabay

Почти треть российских сотрудников пожаловалась на резкое снижение доходов в уходящем году. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Hays.

Как сообщает РБК, 32% процента опрошенных признались, что у них упали доходы в 2020 году. 15% респондентов заявили, что их доходы снизились более чем на 21%, 8% сообщили о падении доходов на 11-2%, а еще у 9% доходы упали на 5-10%. При этом в конце прошлого года о снижении доходов сообщали лишь 7% участников аналогичного исследования.

Среди тех, у кого доходы упали, были 19% сотрудников, которые уволились по собственному желанию. Еще 18% сократили зарплаты, а 14% уменьшили бонусы на работе. При этом 11% сообщили о переходе на работу с меньшей зарплатой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предлагаемая петербуржцам зарплата выросла на 15% за 2020 год.

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