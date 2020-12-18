Предлагаемая петербуржцам зарплата выросла на 15% за 2020 год

Несмотря на пандемию и коронакризис, зарплата в вакансиях в Санкт-Петербурге с начала года выросла на 15%. Ключевые итоги 2020 года подвела директор hh.ru Северо-Запад Юлия Сахарова.

Наибольший прирост по зарплатам наблюдается в добыче сырья (11%), страховании (10%), юридической сфере и высшем менеджменте (по 9%), рабочем персонале и автомобильном бизнесе (по 8%). Наименьший прирост: в науке, у начинающих специалистов, бухгалтеров, в производственной сфере и консультировании.

Зарплаты также выросли в сферах, которые столкнулись с нехваткой персонала. В частности, это произошло из-за сокращения темпов внутренней миграции, ограничения въезда иностранных мигрантов, пандемии и по другим причинам. К примеру, до пандемии курьер получал около 40 тыс. рублей, в настоящее время их зарплата находится на уровне 50 тыс. рублей.

С начала года выросло количество вакансий на удаленке — с 2% до 4-5%. Мощный прирост наблюдается в ИТ-секторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России треть работодателей намерены повысить зарплаты в 2021 году.