Петербуржцы обсуждают ошибки на стендах в Шуваловском парке

Петербуржцы обсуждают ошибки на стендах в Шуваловском парке
На стенде множество ошибок: в том числе не верны исторические данные. Фото: скриншот Вконтакте

Их не исправляют с 2017 года, несмотря на множество замечаний.

Петербуржцы вновь обратили внимание на ошибки на информационных стендах в Шуваловском парке. Они уверяют, что заметили их еще в 2017 году, но с тех пор ничего не изменилось. Об этом пишет Peterburg2.

Граждане уверяют, что на стендах присутствуют нарушения орфографических и грамматических норм, а также неверно изложена историческая информация. Так, слово «окрестности» написано без буквы «Т», а слово «графини» потеряло букву «А». Петербуржцы также нашли ошибки в датах и фамилиях.

Пользователи предложили исправить ошибки самостоятельно, но многие убеждены, что это не дело и нужно ставить новый стенд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на стендах наружной рекламы в Петербурге начнут транслировать социальные ролики об экологии. Комитет по природопользованию должен подготовить пять тематических роликов, рассказывающих о работе аварийных служб, бережном отношении к животным, находящимся в городской среде и других аспектах охраны окружающей среды.

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