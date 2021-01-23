На стендах наружной рекламы в Петербурге начнут транслировать социальные ролики об экологии

В Санкт-Петербурге на экранах наружной рекламы будут демонстрировать ролики, посвященные охране окружающей среды и городским экологическим программам.

Об этом в субботу, 23 января, информирует пресс-служба Смольного. Социальный проект поддержал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что экологическое просвещение — важный аспект в развитии общества, и рассказывать об охране окружающей среды необходимо, в том числе, с помощью социальной рекламы. Градоначальник добавил, что забота о природе является неотъемлемой частью культуры и характера петербуржцев.

Комитет по природопользованию должен подготовить пять тематических роликов, рассказывающих о работе аварийных служб, бережном отношении к животным, находящимся в городской среде и других аспектах охраны окружающей среды. Отметим, что эти видео публиковались в социальных сетях ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверяет работу предприятия во Всеволожском районе Ленобласти. Местные жители жалуются на выброс загрязняющих веществ с территории завода.