Сотрудники Росприроднадзора нагрянули с проверкой в предприятие во Всеволожском районе

У завода действительно пахнет химией, установили эксперты. Фото: скриншот видео Росприроднадзора

У завода действительно пахнет химией, установили эксперты. Фото: скриншот видео Росприроднадзора

Специалисты прислушались к многочисленным жалобам со стороны местных жителей и решили проверить, насколько они справедливы.

Сотрудники Росприроднадзора проверяют ООО «Завод Невский Ламинат», распложенный в поселке городского типа Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что на предприятие жаловались местные жители. Они уверяют, что со стороны завода виден едкий дым и чувствуется запах формальдегида. Специалисты установили, что рядом с заводом пахнет древесной пылью с химической примесью. Также зафиксирован выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Эксперты ждут результатов лабораторного анализа, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Леноблводоканал» заплатил 11,5 млн рублей за загрязнение ручья Безымянный. Надзорные мероприятия на ручье Безымянный в поселке Победа были проведены Росприроднадзором в 2018 году.