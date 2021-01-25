«Отрасль на пределе»: Левченко пригласил Беглова посмотреть на наглухо закрытый фуд-корт

Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко вновь выступил с критикой петербургских властей, которые не дают открыться фуд-кортам и фуд-плейсам в торговых центрах. По его словам, отрасль работает на пределе.

Фуд-корты в Петербурге не работают третий месяц. Сразу после закрытия владельцы торговых центров начали писать письма в Смольный. Еще в ноябре губернатора Александра Беглова просили дать работать фуд-кортам, поскольку из-за их закрытия падает посещаемость других частей ТЦ.

Тогда Смольный ответил на это закрытием всех заведений общественного питания на территории ТЦ. Работать дали только ресторанам с отдельным входом.

Спустя два месяца представители точек общепита и торговых молов продолжают писать губернатору.

«Мы просили незамедлительно открыть давно закрытые без каких-либо внятных объяснений фуд-корты в ТРЦ, предлагали оборудовать дополнительные пункты вакцинирования населения от COVID-19 на территории торговых центров…Смольный молчит», — писал в январе на своей странице в Facebook Максим Левченко.

В понедельник, 25 января, Левченко вновь обратился к губернатору. Он отметил, что в городе разрешили работать спортивным и досуговым кружкам, но не фуд-кортам.

«Приглашаю вас в ТРК «Сити Молл» взглянуть на современный фуд-корт, который наглухо закрыт уже несколько месяцев. Возможно, убедитесь на месте, что мы соблюдаем все санитарные правила, отрасль на пределе, а вопрос с открытием точек общепита в торговых центрах пора решать», — обратился управляющий партнер Fort Group напрямую к губернатору.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские рестораторы потеряли надежду на скорое снятие ограничений. Как заметил в разговоре с изданием Александр Затуливетров, больше всех пострадали те, кто открывал заведения в торговых центрах. По его словам, бизнес рассчитывает на то, что точкам общепита в ТЦ дадут работать после 31 января. Впрочем, добавил он, боевой настрой предпринимателей уже успел смениться унынием.