Депутат Госдумы требует наказать полицейского, ударившего женщину в Петербурге

Он направил соответствующие запросы в СК и Генпрокуратуру.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что хочет наказания для полицейского, ударившего женщину во время несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге. Об этом парламентарий сообщил в своем Twitter. Он также добавил, что направил запросы в СК и Генпрокуратуру.
«Цветы и последующие извинения — это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!»
— написал депутат.
Напоминаем, что 23 января силовик ударил гражданку в живот, после чего она упала и ударилась головой об асфальт. Женщина получила сотрясение и была госпитализирована.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский, ударивший женщину на площади Восстания, пришел к ней в больницу с цветами и извинениями.