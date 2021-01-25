Депутат Госдумы требует наказать полицейского, ударившего женщину в Петербурге

Депутат Госдумы требует наказать полицейского, ударившего женщину в Петербурге
ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

Он направил соответствующие запросы в СК и Генпрокуратуру.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что хочет наказания для полицейского, ударившего женщину во время несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге. Об этом парламентарий сообщил в своем Twitter. Он также добавил, что направил запросы в СК и Генпрокуратуру.

«Цветы и последующие извинения — это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!»

— написал депутат.

Напоминаем, что 23 января силовик ударил гражданку в живот, после чего она упала и ударилась головой об асфальт. Женщина получила сотрясение и была госпитализирована.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский, ударивший женщину на площади Восстания, пришел к ней в больницу с цветами и извинениями.

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