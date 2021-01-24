Полицейский, ударивший женщину на площади Восстания, пришел к ней в больницу с цветами и извинениями

ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

ОМОНовец с такой силой оттолкнул женщину, что она упала на асфальт и ударилась головой. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

Полицейский, который во время незаконной протестной акции 23 января на площади Восстания ударил ногой в живот 54-летнюю петербурженку, пришел к ней в больницу, чтобы извиниться.

Он объяснил, что это был сложный день для сотрудников правоохранительных органов. Незадолго до инцидента полицейского залили газом, и у него запотело забрало шлема, из-за чего видимость стала практически нулевой. ОМОНовец добавил, что случившееся стало для него личной трагедией. Пострадавшая приняла его извинения.

«Не переживайте, все живы», — заявила женщина. Как передает телеканал 78.ru, ссылаясь на пресс-службу комитета по здравоохранению, петербурженка находится в удовлетворительном состоянии, в скором времени её выпишут из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда пострадавшую госпитализировали после трагического происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга пообещали уволить росгвардейца, который посмеялся над избиением участницы несанкционированного митинга.