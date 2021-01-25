На Автовской виновник ДТП скрылся с места инцидента, потеряв номер

На Автовской виновник ДТП скрылся с места инцидента, потеряв номер
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль после столкновения врезался в столб.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 января, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Автовской улице. По предварительным данным, там столкнулись автомобили, после чего одна из машин угодила в столб. После этого водитель, которого считают виновником аварии, скрылся с места происшествия. Правда он не заметил, что оставил позади номер.

Пользователям понравилась комбинация цифр и букв. Они не понимают, почему водитель скрылся и уже предполагают, кто бы это мог быть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино каршеринг угодил в ручей. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Пользователи отмечают, что водители каршерингов довольно часто попадают в аварии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автовская улица дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Ленэкспо» откроют крупнейший в Петербурге пункт вакцинации от COVID
Автомобиль сбил пешехода на Московском проспекте, на месте скорая и МЧС
«Мост глупости» на Софийской поймал 202-ю жертву
Власти Петербурга обсудят смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса
Беглов заявил о новой вспышке COVID после несогласованной акции в Петербурге
В Петербурге создадут два государственных приюта для бездомных животных
В Индии собираются зарегистрировать вакцину «Спутник V»
Disney заблокировал культовые мультфильмы из-за расизма