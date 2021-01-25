На Автовской виновник ДТП скрылся с места инцидента, потеряв номер

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль после столкновения врезался в столб.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 января, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Автовской улице. По предварительным данным, там столкнулись автомобили, после чего одна из машин угодила в столб. После этого водитель, которого считают виновником аварии, скрылся с места происшествия. Правда он не заметил, что оставил позади номер.

Пользователям понравилась комбинация цифр и букв. Они не понимают, почему водитель скрылся и уже предполагают, кто бы это мог быть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино каршеринг угодил в ручей. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Пользователи отмечают, что водители каршерингов довольно часто попадают в аварии.