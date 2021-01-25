В Мурино каршеринг угодил в ручей

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Мурино сегодня, 25 января, заметили утопающий каршеринг. Фотографиями с места инцидента поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобиль заметили в ручье на Ручьевском проспекте. Как именно все произошло – неизвестно. Также непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Пользователи отмечают, что водители каршерингов довольно часто попадают в аварии.

«Там очень веселая дорога, знаков перед рвом нет, а его видно метров за 10 только»,

— пишет один из комментаторов, который считает, что автомобилисту просто не повезло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Володарском мосту спровоцировало пробку. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.