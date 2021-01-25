В Мурино каршеринг угодил в ручей

В Мурино каршеринг угодил в ручей
Автомобиль угодил в водоем. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Мурино сегодня, 25 января, заметили утопающий каршеринг. Фотографиями с места инцидента поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобиль заметили в ручье на Ручьевском проспекте. Как именно все произошло – неизвестно. Также непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Пользователи отмечают, что водители каршерингов довольно часто попадают в аварии.

«Там очень веселая дорога, знаков перед рвом нет, а его видно метров за 10 только»,

— пишет один из комментаторов, который считает, что автомобилисту просто не повезло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Володарском мосту спровоцировало пробку. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг мурино


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин рассказал правду о дворце в Геленджике
В Ленобласти сокращают число коек для пациентов с коронавирусом
Двух мужчин, находившихся в розыске с 2015 года за разбой, отправили в ...
Самым юным задержанным участником незаконных акций оказался мальчик девяти лет
«Отрасль на пределе»: Левченко пригласил Беглова посмотреть на наглухо ...
Навка заявила, что ее видео с критикой протестов ограничили в Instagram
Петербуржцы обсуждают ошибки на стендах в Шуваловском парке
Путин: Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется