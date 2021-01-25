Манукян впервые прокомментировал разрыв с Бузовой

Блогер подчеркнул, что не хотел бы говорить о личной жизни.

Рэпер и блогер Давид Манукян впервые прокомментировал разрыв с экс-возлюбленной Ольгой Бузовой. Он ответил на многочисленные вопросы в шоу «Танцы со звездами».

Он отметил, что «это жизнь» и в ней случается многое. Манукян понимает, что любые отношения конечны и этому не стоит удивляться. Блогер добавил, что Бузова для него «пройденный этап». Он также добавил, что не хотел бы раскрывать подробности разрыва.

«Здесь я для того, чтобы танцевать»,

— добавил он.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно 20 января. Новостью поделилась певица, которая объявила, что она теперь свободная девушка. Также артистка обвинила бывшего парня в избиениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова сорвала съемки из-за страданий по Манукяну.