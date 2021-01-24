Бузова сорвала съемки из-за страданий по Манукяну

Певица два дня назад рассталась со своим возлюбленным и не может оправиться.

Певица и телеведущая Ольга Бузова опоздала на несколько часов на съемки шоу «Бородина против Бузовой». Дело в том, что артистка закрылась в гримерке и долго плакала из-за расставания с Давидом Манукяном. Это поставило под угрозу рабочий процесс. Об этом сообщают Telegram-каналы, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что съемки должны были начаться в час дня, но Бузова вышла на площадку только к семи вечера. Люди, принимавшие участие в шоу, слышали, как артистка плачет. Инсайдеры уверены, что это связано с Манукяном – обычно артистка пунктуальная и серьезно относится к работе.

Напоминаем, что 22 января Бузова призналась, что теперь является свободной девушкой. Она добавила, что Манукян делал с ней «страшные вещи».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукяна госпитализировали после расставания с Бузовой. По предварительным данным, блогер получил серьезную травму руки.