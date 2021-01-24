Манукяна госпитализировали после расставания с Бузовой

По предварительным данным, блогер получил серьезную травму руки.

Рэпер и блогер Давид Манукян был госпитализировал в одну из московских клиник прямо с репетиции шоу «Танцы со звездами». По предварительным данным, он получил серьезную травму руки. Об этом пишет «СтарХит».

Известно, что в больницу Манукяна доставили в костюме для выступлений. Он упал во время танца и теперь непонятно, сможет ли он выступать в ближайшее время.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно 22 января. Новостью поделилась певица, которая заявила, что возлюбленный делал «страшные вещи». Позже она заявила, что блогер бил и унижал ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян заверил, что не изменял Бузовой. Также блогер подчеркивает, что никогда не был экс-возлюбленную.