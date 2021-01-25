В школах Петербурга из-за болезни отсутствуют около тысячи детей

В школах Петербурга из-за болезни отсутствуют около тысячи детей
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге продолжает уменьшаться количество болеющих педагогов и учащихся. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Митянина, ссылаясь на данные комитета по образованию города.

Так, на начало пятницы, 22 января, в городе 978 детей и 632 педагога находятся на больничном. На сегодняшний день, 25 января, в школах по причине болезни отсутствуют около тысячи детей и чуть больше 600 учителей.

Митянина отметила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что ситуация с организованными детскими коллективами не настолько тревожна. И добавила, что совсем скоро юные горожане смогут вернуться в учреждения дополнительного образования для получения там услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители петербургских школьников интересуются условиями проведения ГИА в 2021 году.

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