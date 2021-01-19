Собеседование, формат, маски: родители петербургских школьников интересуются условиями проведения ГИА в 2021 году

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике пройдет с 24 по 28 мая Фото: pixabay

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике пройдет с 24 по 28 мая Фото: pixabay

Gazeta.SPb собрала некоторые вопросы, ответы на которые, возможно, будут озвучены во время родительского интернет-собрания по поводу Государственной итоговой аттестации в среду, 20 января.

Так, родители уже задают вопросы относительно устных экзаменов в 9 классе. По данным комитета по образованию, условием допуска к ГИА является собеседование по русскому языку. Однако горожане хотели бы уточнить, когда именно и в какой форме оно состоится. Сроки до этого называл министр просвещения РФ Сергей Кравцов — 10 марта и 17 мая, формат — очный.

«Но есть и резервный вариант проведения в дистанционном», — сказал он.

Скриншоты сообщений в группе ВКонтакте "Комитет по образованию, Санкт-Петербург" Скриншоты сообщений в группе ВКонтакте "Комитет по образованию, Санкт-Петербург" Скриншоты сообщений в группе ВКонтакте "Комитет по образованию, Санкт-Петербург"

Также взрослые спрашивают, обяжут ли детей сидеть на контрольных, собеседовании и экзамене в масках и перчатках.

В 2021 году девятиклассники не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору. Однако им придется написать одну контрольную работу. Родители интересуются, кто будет ее составлять. В ответ в комитете по образованию утверждают, что результаты этого испытания не повлияют на получение аттестата и допуск и итоговой аттестации.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике пройдет с 24 по 28 мая. Резервные сроки проведения основного ее периода назначены на начало июня, повторного — на сентябрь.

О ГИА специалисты комитета по образованию расскажут в прямом эфире в среду, 20 января. А пока продолжается сбор вопросов к городскому родительскому интернет-собранию. Для тех, кто не сможет подключиться к трансляции, позднее будет размещена видеозапись, а также отдельная публикация с ответами.