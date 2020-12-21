Комитет по образованию Петербурга начал прием вопросов по ГИА-2021 к ежегодному родительскому собранию

Родительское интернет-собрание проводится ежегодно, чтобы помочь и школьникам, и их родителям лучше подготовиться к экзаменам. Фото: pixabay

Родительское интернет-собрание проводится ежегодно, чтобы помочь и школьникам, и их родителям лучше подготовиться к экзаменам. Фото: pixabay

В понедельник, 21 декабря, Комитет по образованию Северной столицы объявил о начале приема вопрос к ежегодному родительскому онлайн-собранию, посвященному подготовке к сдаче Государственной итоговой аттестации в 2021 году.

Как информирует пресс-служба ведомства, мероприятие состоится в прямом эфире 20 января 2021 года. Темой собрания будет сдача ГИА-2021 — через этот экзамен проходят все школьники, заканчивающие 9 класс. Об особенностях грядущей экзаменационной кампании расскажут специалисты Комитета и эксперты Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий.

При этом родители могут задать интересующие их вопросы уже сейчас, отправив письмо по электронной почте: giaspb@list.ru. Все присланные вопросы будут разобраны на собрании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в 2021 году все российский школы будут подключены к высокоскоростному интернету.